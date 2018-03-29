Гройсман отказался повышать тарифы на газ несмотря на давление МВФ, – СМИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял непростое для себя и своего кабинета решение, встав на сторону народа и отказавшись по требованию Международного валютного фонда поднимать тарифы на газ с 1 апреля 2018 года.

Об этом говорится в статье "Украинских новостей".

"На заседании в среду, 28 марта, Кабинет Министров Украины на два месяца продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" и областных газоснабжающих компаний по поставкам населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения нынешних цен. Таким образом правительство Владимира Гройсмана отказалось повышать тарифы на газ с 1 апреля, предварительно перенеся срок возможного пересмотра цен на 1 июня 2018", – говорится в материале.

Авторы напоминают, что повышение тарифов на газ для населения – одно из главных требований МВФ. При этом в данный момент переговоры с МВФ о повышении тарифов для украинцев продолжаются.

"Исходя из этого можно констатировать, что Владимир Гройсман принял очень непростое решение. Несмотря на колоссальное давление МВФ и других западных партнеров, премьер-министр встал в этом конфликтном вопросе на сторону народа. Он отказался поднимать цены на газ, понимая тяжелое положение украинцев, полную неплатежеспособность большинства из них", – говорится в статье.

Там также отмечается, что Гройсман четко дал понять: он не пойдет на уступки в принципиальных вопросах. При этом премьер выиграл время для решения вопроса с тарифами на газ.

"Как ранее объясняли в Кабмине, требование МВФ не содержит прямого указания о повышении тарифов. Речь идет скорее об уравнивании цен для коммерческого сектора и населения. Однако в украинских реалиях это непременно приведет к серьезному росту цифр в платежках. Такое решение будет иметь смысл только после того, как в Украине будет создан рынок газа. Это приведет к появлению конкуренции, борьбе за клиентов и, как следствие, к снижению цен на газ для всех – в этом случае уравнивание тарифов будет оправдано. Однако пока работа над созданием рынка в процессе, подобное решение лучше отложить. Что, собственно, Гройсман и сделал, проявив себя мудрым руководителем, думающим прежде всего о своем народе", – констатируют авторы.

По их мнению, неуместность повышение тарифов на газ именно сейчас, наверное, понимают и в МВФ, поскольку там работают грамотные экономисты и финансисты. При этом Фонд все равно продолжает настаивать на своем, ставя свои сиюминутные выгоды выше перспектив благополучия целой нации.

"Что удивительно, даже политики из высшего эшелона украинской власти неоднократно высказывались в духе "надо делать, как сказал МВФ, им лучше знать". На этом фоне премьер Владимир Гройсман выгодно отличается своей принципиальной позицией и готовностью защищать в первую очередь все-таки интересы своего народа, а не "зарубежных друзей", которые выдвигают все время совсем уж недружественные требования", – подчеркивается в материале.