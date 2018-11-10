Гройсман отреагировал на повышение тарифов на тепло на 70%

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что после подорожания газа на 23% тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%.

Такое заявление глава правительства сделал в эфире телекана "Интер".

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По его словам, повышение тарифов на тепло и воду на 70% – это мошенничество и попытка нажиться на людях, а ответственность они хотят повесить на кого-то другого.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа является важным для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%", – отметил чиновник.

В то же время Гройсман добавил, что повышение цены на газ ограничено и составляет 23%, а не 60%, как могло быть.

"А тех, кому трудно оплатить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий. Она работает и нет ни одного повода для паники", – утверждает премьер.

Напомним, в Одессе хотят повысить тарифы на отопление для людей, проживающих в домах без счетчиков, на 72% – то есть с 30,76 гривен за квадратный метр до 52,92 гривен, а для тех же, у кого есть уже такие приборы, цена подскочит на 54%. Местные власти такое решение объяснили тем, что в действующих тарифах не учтены изменения в ценах на покупные энергоносители и расходы на оплату труда.

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