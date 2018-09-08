Гройсман попал в неловкую ситуацию из-за Днепра: фото
В субботу, 8 сентября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своих страницах в социальных сетях поздравил несколько населенных пунктов с Днем города. Среди именинников оказался и город Днепр, поздравляя который, премьер забавно оконфузился.
Так, судя по опубликованным в аккаунтах Гройсмана фото, планировалось разместить снимки самых известных объектов каждого города и соответствующую надпись. Среди городов-именинников были Днепр, Луцк, Луганск, Житомир и Николаев.
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Так, для поздравления города Днепра премьер выбрал фото моста Патона, который на самом деле находится в Киеве и пролегает над рекой Днепр. Кажется, для премьера нет разницы между городом и рекой.
Поздравление Гройсмана в соцсетях
При этом почти в каждом поздравлении допущена пунктуационная ошибка – перед собственным названием пропущена запятая.
В комментариях пользователи сети указали на несоответствие города Днепр и киевского моста. Также пользователи выразили недовольство тем, что Гройсман не поздравил с Днем города Белую Церковь, Винницу и другие населенные пункты-именинники.
В соцсетях Гройсману наделали замечаний
Отметим, что ошибочное фото поспешно переделали, а вот пунктуационная ошибка так и осталась.
Исправленное поздравления Гройсмана в адрес Днепра