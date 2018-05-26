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Гройсман пожелал хорошей игры "Ливерпулю" и "Реалу"

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Премьер пожелал футбольным командам хорошей игры, а болельщикам – ярких впечатлений
Премьер пожелал футбольным командам хорошей игры, а болельщикам – ярких впечатлений / Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал хорошей игры "Ливерпулю" и "Реалу", которые 26 мая сыграют в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

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Сегодня в Киеве финал Лиги чемпионов. В столице десятки тысяч туристов со всего мира. Приятно слышать их отзывы о городе и футбольном празднике в целом. "Ливерпулю" и "Реалу" желаю красивой игры, а болельщикам – ярких впечатлений!
– отметил Гройсман.

Кроме этого, премьер добавил к своему сообщению видео, на котором иностранные фанаты футбола рассказывают о своей любви к Киеву.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Лига чемпионов Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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