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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман прокомментировал скандальное заявление заместителя Супрун

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Заместитель главы Министерства здравоохранения Александр Линчевский
Заместитель главы Министерства здравоохранения Александр Линчевский / Фото из соцсетей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что слова заместителя главы Министерства здравоохранения Александра Линчевского об онкобольных вырваны из контекста.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

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Владимир Гройсман отметил, что прослушал скандальную аудиозапись.

"Я прослушал пленку с выступлением заместителя министра. Если бы он так однозначно сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы в ту же минуту... Там то, что вырвали из контекста, то вырвали из контекста", – подчеркнул он.

Премьер заявил, что готов уволить любого, но по справедливости.

Я готов уволить любого, но справедливо... Просто найти причину формально за то, что он не делал по сути, и его уволить – это неправильно. Я не хочу его покрывать, я не хочу ему давать оценки, хуже он или лучше. Это мое мнение, я на него имею право,
– сказал премьер.

Гройсман добавил, что разговаривал с Линчевским и сказал ему, что важны не слова и их интерпретация, а дела.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за слова заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета якобы сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

В свою очередь, дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов относительно высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости политики Онкозаболевания Скандал Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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