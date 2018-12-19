Гройсман "простил" Киеву более 3,5 млрд грн долга и отдал их на строительство

Кабинет министров Украины принял решение о списании Киеву долга в размере 2,6 миллиарда гривен в счет строительства метро на Виноградарь и почти миллиард на строительство Подольского моста-долгостроя.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Мы сегодня примем решение, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы – строительство метро на Виноградарь,

– отметил премьер.

Метро на Виноградар у Києві. Уряд ухвалює рішення про виділення 2,5 млрд грн на будівництво лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив #Виноградар. #Метро @kmda_official — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 грудня 2018 р.

В счет строительства линии метро на один из самых густонаселенных районов Киева Кабмин принял списать долг в размере 2,6 миллиарда гривен.

Также решением правительства предусмотрено частичное списание долга в счет строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве, который строят уже более 20 лет.

Размер списания на это строительство составит до 1 миллиарда гривен.

Напомним, что ранее Киевсовет принял бюджет Киева на 2019 год, треть расходов в котором предусмотрена на транспорт и транспортную инфраструктуру столицы.