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      Гройсман "простил" Киеву более 3,5 млрд грн долга и отдал их на строительство

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      Метро на Виноградарь: визуализация проекта
      Метро на Виноградарь: визуализация проекта / Фото из социальных сетей

      Кабинет министров Украины принял решение о списании Киеву долга в размере 2,6 миллиарда гривен в счет строительства метро на Виноградарь и почти миллиард на строительство Подольского моста-долгостроя.

      Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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      Мы сегодня примем решение, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы – строительство метро на Виноградарь,
      – отметил премьер.

      В счет строительства линии метро на один из самых густонаселенных районов Киева Кабмин принял списать долг в размере 2,6 миллиарда гривен.

      Также решением правительства предусмотрено частичное списание долга в счет строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве, который строят уже более 20 лет.

      Размер списания на это строительство составит до 1 миллиарда гривен.

      Напомним, что ранее Киевсовет принял бюджет Киева на 2019 год, треть расходов в котором предусмотрена на транспорт и транспортную инфраструктуру столицы.

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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины метро Строительство Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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