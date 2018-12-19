Гройсман "простил" Киеву более 3,5 млрд грн долга и отдал их на строительство
Кабинет министров Украины принял решение о списании Киеву долга в размере 2,6 миллиарда гривен в счет строительства метро на Виноградарь и почти миллиард на строительство Подольского моста-долгостроя.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Мы сегодня примем решение, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы – строительство метро на Виноградарь,
– отметил премьер.
В счет строительства линии метро на один из самых густонаселенных районов Киева Кабмин принял списать долг в размере 2,6 миллиарда гривен.
Также решением правительства предусмотрено частичное списание долга в счет строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве, который строят уже более 20 лет.
Размер списания на это строительство составит до 1 миллиарда гривен.
Напомним, что ранее Киевсовет принял бюджет Киева на 2019 год, треть расходов в котором предусмотрена на транспорт и транспортную инфраструктуру столицы.