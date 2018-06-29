Гройсман рассказал, когда будут заметны результаты реформы здравоохранения

Результаты реформы здравоохранения в Украине в полной мере будут заметны через 2-3 года, однако сегодня нужно быть последовательными в принятии нужных решений.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет "Правительственный портал".

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Он подчеркнул, что украинская медицина не менялась с прошлого века, а действующая глава Минздрава Ульяна Супрун – человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере.

Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она – волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере,

– отметил премьер-министр.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно трансформаций, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств – в основном манипуляции.

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"Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Для примера, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики согласно календарному плану вакцинации", – добавил Гройсман.

Он добавил, что уже 9 млн украинцев заключили соглашения на обслуживание семейными врачами.

Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону,

– сказал премьер-министр.