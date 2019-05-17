Гройсман требует изменений в "Нафтогазе": появилась резкая реакция исполнительного директора

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко не поддерживает предложенную правительством модель распределения функций Национальной акционерной компании.

Витренко на своей странице в Facebook написал, что предложенная модель содержит риски проигрыша российскому "Газпрому" в новом арбитраже.

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"Зачем разрушать юридическую позицию "Нафтогаза" в новом арбитраже против "Газпрома", последствием которой будет потеря для Украины трех миллиардов долларов вместо выигрыша свыше 11 миллиардов долларов", – отметил Витренко.

Он также добавил, что это значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах относительно транзита газа после 2019 года.

Что предлагает Владимир Гройсман?Премьер-министр Украины требует провести анбандлинг по модели Ownership Unbundling, которая была принята еще в июле 2016 года. Он объяснил, что она даст возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету. Также эта модель не требует внесения изменений в законодательство.