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      Гройсман угрожает Коболеву отставкой, если он не снизит цену на газ до мая

      15 Читати новину українською
      Гройсман угрожает Коболеву отставкой
      Гройсман угрожает Коболеву отставкой / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву – если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности.

      Об этом он сообщил 17 апреля на заседании Кабинета министров.

      Читайте также: Цена на газ вырастет для украинцев с 1 мая: почему и на сколько

      Премьер-министр считает, что цена на голубое топливо сейчас выше рыночной цены.

      Либо НАК "Нафтогаз" устанавливает цену ниже 8 гривен 55 копеек за кубометр с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку Андрея Коболева и буду просить правительство поддержать мою позицию,
      – подчеркнул Гройсман.

      Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей возрастет и составит около 9,7-9,8 гривны за кубометр.

      Кроме того, Гройсман рассказал, что днем ранее он узнал, что ПАО "Укрнафта", которая принадлежит НАК "Нафтогаз" выиграла новый иск на сумму 44 миллиона долларов. "Знаете, какая у меня была первая мысль – выпишут ли они себе премию, где-то 5 миллионов, или нет", – добавил премьер-министр.

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      Теги: Новости Украины Цены Газ Владимир Гройсман Нафтогаз Андрій Коболев
      Источник: 24 канал
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