Гройсман: УЗ должна учитывать интересы бизнеса и состояние экономики при принятии новых тарифов

"Укрзализныця" должна учитывать состояние экономики страны, планируя повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки и вместе с бизнесом найти сбалансированное решение по этому вопросу.

Об этом в ходе рабочего визита на шахту "ДТЭК им. Героев Космоса" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает uaprom.info.

"Укрзализныця" всегда должна учитывать реальное состояние национальной экономики и работать с соответствующими ассоциациями, чтобы любые корректировки (тарифов – прим.) были абсолютно рыночными и приемлемыми для других секторов экономики. Это касается металлургии, агропромышленного комплекса и других отраслей", – сказал Гройсман.

Он отметил важность принятия сбалансированного тарифного решения, поскольку от работы "Укрзализныци" зависят многие секторы экономики страны, в том числе экспортоориентированные.

Я за разумный баланс. Поэтому буду призывать участников рынка и "Укрзализныцю" его соблюдать,

– подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, консультации бизнеса и "Укрзализныци" по вопросам тарифов будут еще продолжаться.

Как сообщалось, руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьеру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главы "Укрзализныци" Евгению Кравцову, в котором призывали отказаться от реализации проекта приказа Мининфраструктуры от 13 июля 2018 года рост порожнего тарифа. По мнению ассоциаций, безосновательное повышение железнодорожных тарифов и стоимости использования вагонов "Укрзализныци" стоило украинской промышленности только за период с ноября 2017 года по июль 2018 года почти 19 млрд грн дополнительно.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины не поддержала это повышение. 29 августа на совещании по этому вопросу глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина сообщила, что постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят представители Государственной регуляторной службы, МЭРТ и Министерства инфраструктуры и транспорта, продолжит рассматривать проект приказа Мининфраструктуры от 13 июля 2018 года, который предусматривает рост тарифов ПАО "Укрзализныця" на перевозку порожних вагонов для 1 класса грузов (уголь, руда, песок, соль) на 95%. По ее словам, в результате повышения тарифов предприятия понесут дополнительные расходы в размере 5,6 млрд грн, что существенно усилит финансовую нагрузку на бизнес.