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Гройсман защитил украинцев, запретив повышать тарифы на газ в угоду МВФ, – блогер

182 Читати новину українською
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман фактически совершил подвиг, а не поддавшись на давление Международного валютного фонда и не повысив тарифы на газ для населения.

Такое мнение в блоге на сайте издания "Обозреватель" высказал блогер Глеб Кашко.

"То, что произошло сегодня не назовешь иначе, как #перемога. Пожалуй, впервые за долгое время одно из первых лиц государства – премьер-министр Владимир Гройсман – встал на сторону украинского народа. Глава правительства реально защитил простых граждан, отказавшись в очередной раз поднимать цены на газ, несмотря на усиленное давление со стороны Международного валютного фонда", – написал блогер.

Он напомнил, что в среду, 28 марта, Кабинет министров официально продолжил специальные обязательства "Нафтогаза Украины" по поставкам газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго без изменения цены. А это значит, что как минимум до начала лета тарифы на газ для потребителей и на горячую воду расти не будут.

"В условиях нынешней экономической ситуации это реальное облегчение для большей части жителей нашей страны. В первую очередь я говорю о тех людях, которые живут от зарплаты до зарплаты или выживают от пенсии до пенсии, а таких у нас немало. А со стороны Гройсмана, в условиях тотального давления МВФ и политических оппонентов, это реальный подвиг. В принципе, если говорить о МВФ, то это уже не просто давление, а реальный шантаж. Призван, как видим, уничтожить украинский. Ведь именно на это направлены их основные требования – пенсионная и медицинская "реформы", требования по вывозу леса, по тем же тарифам на газ ... А тут такой неожиданный поворот: оказывается, у некоторых украинских политиков все-таки есть "зубы", и они умеют их показывать", –подчеркнул Кашко.

В заключение он отметил, что волевое решение премьер-министра Гройсмана – важный знак и для украинцев, которых наконец слышат "наверху", и для "шантажиста-МВФ, который теперь наверняка ослабит хватку".

Теги: Новости политики Владимир Гройсман коммунальные услуги Тарифы МВФ
Источник: 24 Канал
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