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      Гройсмана и СБУ призвали сохранить санкции против российского бизнеса, – глава комитета ВР

      29 Читати новину українською
      Виктор Галасюк
      Виктор Галасюк / youtube.com

      Глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк обратился к премьер-министру Украины, руководству СБУ и СНБО с призывом сохранить недавно отмененные санкции в адрес Молдавского металлургического завода, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

      Об этом сообщил глава комитета у себя на странице в Facebook.

      "Вместо того, чтобы сохранить и усиливать санкции против российского бизнеса, как это делают США и ЕС, Президент утвердил решение СНБО, которое сняло санкции с Молдавского металлургического завода, принадлежащего российскому олигарху и работает на оборонку страны-агрессора! Этот завод – прямой конкурент украинских металлургических производств, который вместе с "фирмами-прокладками" оставляет без сырья украинские металлургические производства", – заявил Галасюк.

      По словам Галасюка, стали также известны "вопиющие факты контрабандного экспорта украинского металлолома. Похоже, кто-то во власти хочет легализовать эту порочную схему".

      Галасюк также сообщил, что призвал премьера вернуть в список санкций данное предприятие.

      "С целью недопущения кризисной ситуации, которая угрожает национальной и экономической безопасности Украины, срочно внести предложение в СНБО относительно повторного включения вышеуказанных компаний в список персоналий, на которые распространяются санкции", – отметил Галасюк.

      blog_ava
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      Теги: Санкции Министерство промышленной политики Металургия
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