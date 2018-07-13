Гройсмана проинформируют об угрозе остановки металлургических заводов

Мониторинговая группа по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины намерена обратиться к премьеру Владимиру Гройсману в связи с критической ситуацией, возникшей из-за введения квот на импорт серной кислоты.

Об этом сообщила сегодня глава ГРСУ Ксения Ляпина, выступая на заседании мониторинговой группы, сообщает "Минпром". Она отметила, что украинские производители серной кислоты не могут удовлетворить спрос со стороны внутренних потребителей – коксохимзаводов.

"Мы информируем премьер-министра, будем просить межведомственную комиссию по международной торговле в августе хотя бы отложить введение квот, чтобы закончила работу мониторинговая группа", – сказала Ляпина.

Введение квот на импорт серной кислоты по решению межведомственной комиссии при Минэкономторге может иметь катастрофические последствия, предупредила глава ГРСУ.

"Мы видим риски остановки коксохимических и металлургических предприятий, которые не могут купить серную кислоту в Украине и вынуждены импортировать ее", – подчеркнула она.

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мероприятий.