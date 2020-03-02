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      Громкие скандалы судьи, который выносил решение по "Приватбанка"

      Правосудие по-новому - Читати новину українською

      Недавно снова обострился вопрос "Приватбанка". Председатель заявил о вполне реальной угрозе его возвращения Коломойскому. Международные партнеры уже предупредили - в связи этим могут быть катастрофические последствия для экономики. И все благодаря недобросовестным судьям, которые на заказ могут вынести любое решение.

      Найяскравішим доказом цього є судді Окружного адмінсуду, які і винесли рішення щодо націоналізації "Приватбанку". Якщо воно вступить у силу, то наслідки відчує кожен. Але парадокс у тому, що його повністю засекретили. Позиція Нацбанку однозначна – рішення незаконне.

      Читайте також: Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура

      Нацбанк звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на суддів Качура, Келеберду та Амельохіна, але 13 січня ВРП відмовилась бодай відкрити дисциплінарну справу.

      Суддя Качур і плівки Вовка

      Справа "Приватбанку" – не єдиний приклад з колекції сумнівних рішень судді Качура. Одну з ключових ролей у гучному скандалі з плівками Павла Вовка відіграє Ігор Качур. На них чітко зафіксовано, як Вовк роздавав суддям вказівки та які рішення виносити, щоб розставити своїх людей у Вищій кваліфкомісії.

      павло вовк
      Павло Вовк

      Качура виніс ухвалу, якою зобов'язав голову ВККС видати наказ про зарахування у штат члена Сергія Остапця, якого було призначено за узгодженням з Вовком. Проте жодної відповідальності Качур не поніс. Окрім того, коли його викликали на допит у НАБУ, він поскаржився у ВРП.

      Професійний шлях та нерухомість Качура

      ►У 2002 році він став суддею Подільського суду Києва. А через два роки, за поданням Леоніда Кучми, його призначили членом Центральної виборчої комісії, яку тоді очолював Сергій Ківалов. Саме вона у листопаді 2004 року закрила очі на фальсифікації та оголосила переможцем виборів Віктора Януковича, що призвело до Помаранчевої революції.

      ►У 2007 році Качур став заступником міністра промислової політики в уряді Януковича. З 2008 року він є суддею Окружного адмінсуду. Качур входить до кола особливо наближених людей до голови суду Павла Вовка.

      ►Проте у декларації судді лише два гаражі та службова квартира, яку він отримав ще у 2011 році. Згідно з документами, йому видали службове житло, бо начебто він з дочкою проживав у гуртожитку, який ще у 2005 році визнанли аварійним. Через це Павло Вовк підписав рішення про те, щоб видати Качуру велику квартиру в новобудові.

      Смотрите полный видеоблог Романа Маселко "Правосудие по-новому" за 2 марта 2020:

      Поки суддя начебто тіснився у гуртожитку, його батьки, які не мали значних доходів, наживались дорогою нерухомістю. Журналісти виявили, що на момент отримання службового житла, у батька Качура вже було чотири квартири у центрі Києва, вартість яких починається від 300 тисяч доларів.

      ЖК
      ЖК "Бульвар Фонтанів" в Києві, у якому Качур придбав кілька квартир

      У 2015 році батько придбав ще одну квартиру у розкішному житловому комплексі за 250 тисяч доларів. Згодом з'явилось ще дві квартири вартістю 400 тисяч доларів. Сам суддя вже давно живе під Києвом у розкішному маєтку площею близько тисячі квадратів зі штучними ставками, гостьовим будинком та власною капличкою. За оцінками експертів його вартість мінімум мільйон доларів.

      Маєток судді Качура
      Заміський будинок у селі Іванковичі під Києвом

      Маєток судді Качура
      Будинок судді Качура під Києвом

      Проте цього палацу ви не знайдете ні у декларації, ні у реєстрі нерухомості, бо він досі не зареєстрований як об'єкт нерухомості. А родзинкою є те, що за документами розпочали будівництво у грудні 2014 і завершили у січні 2015.

      Скандал із розлученням

      У шлюбі в Качура народились дві дочки. Але у 2018 році він розлучився, і дружина з дітьми переїхала на одну з квартир. У 2019 році суд виніс рішення про їхнє розлучення та про стягнення аліментів з судді.

      Після цього він раптом вирішив поділити дітей, і без попередження забрав у матері чотирирічну дочку та обмежив будь-яке спілкування з нею. Пояснив просто – тобі старша дитина, мені молодша. Качур навіть не дозволив побачитись з дочкою на її день народження та заборонив допускати маму у садок, куди ходить дитина. Вона почала звертатися в усі органи за захистом своїх прав, звернулася до суду та у органи опіки, навіть мітингувала під Офісом Президента.

      мітинг
      Мітинг під Офісом Президента

      У рішенні про розлучення Качурів було вказано, що "діти залишаються проживати з мамою". Але коли Качур забрав дочку, то виникла потреба це легалізувати. Тоді суддя звернувся до колеги Олени Букіної з вимогою змінити документ щодо проживання дітей. Суддя спокійно змінила рішення на користь судді.

      олена букіна
      Олена Букіна

      Дружина звернулась до Вищої ради правосуддя з вимогою відреагувати на очевидне порушення. Однак членкиня ВРП Краснощокова вирішила, що все гаразд зі зміною рішення під виглядом виправлення описки. Інша суддя з Солом'янського суду – Усатова – розглядала позов про визначення місця проживання дітей і теж очевидно підігрувала судді.

      судді
      Ірина Усатова та Наталія Краснощокова

      Сам Качур для того, щоб отримати перевагу у суді, змінив замки у квартирі, де проживала його дружина з семирічною дочкою. Все для того, щоб у суді сказати, що він може забезпечити дитину житлом, а його дружина – ні.

      У попередній програмі: Продовжують "кривосудити" – шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади

      Такі судді і отримують підтримку у чинній Раді правосуддя. Якщо ми хочемо розраховувати на справедливість у судах, то першочергово маємо повністю перезавантажити Вищу раду правосуддя.

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      Автор: Роман Маселко
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Новости Киева Приватбанк Елитная недвижемость Окружной административный суд Киева е-декларирование Новости недвижимости Украины Высший совет правосудия Судьи Правосудие по-новому
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