Громкие заявления Луценко о министрах обороны: хочет ли Порошенко нейтрализовать Гриценко

По результатам социологических исследований, Петр Порошенко занимает очень неперспективную позицию, которая касается перетекания голосов от одного кандидата к другому. Поэтому снижение рейтинга Анатолия Гриценко, несмотря на недавние обвинения, не добавит голосов действующему президенту.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

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Заявление Луценко с намеком на причастность Гриценко к разворовыванию армии – это ответ на его упреки против генпрокурора, определенная личная обида? Или такое нападение на кандидата, который является оппозицией к действующей власти?

Если бы не было личных нападений, я думаю, что все равно этот шаг был запланирован. К сожалению, генпрокурор демонстрирует свое очень активное участие на стороне одного из кандидатов – Петра Порошенко. Хотя закон запрещает ему вести активную политическую пропаганду в пользу кандидатов или вообще участвовать в избирательной кампании.

Господин Луценко сказал, что он якобы находится в отпуске, а был на съезде, на котором выдвигался Порошенко. Это очень плохо с точки зрения института Генеральной прокуратуры, которая теряет и без того очень маленькое доверие. Кстати, Юрий Луценко один из политиков с наименьшим доверием и поддержкой. Вот и результат. Может ли поддержка такого человека принести Порошенко какие-то баллы, я не знаю. С политтехнологической точки зрения – это ничто.

Насколько такие критические заявления влияют на рейтинг и могут снизить его?

Рейтинг Гриценко и так не очень высок. И я не думаю, что тамможно еще что-то снизить. Все эти упреки о распродаже оружия мы уже слышали давно. Кстати, мы их слышали перед тем и от других кандидатов на других кампаний. Напоминаю, он участвовал в кампании 2010 года. Все что там можно было снизить – уже снизили.

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Другое дело, что это не повлияет на рост рейтинга Порошенко. Если мы посмотрим результаты социологии, она показывает, что перетекание голосов идет от одних кандидатов другим. Порошенко в этом плане очень неперспективный кандидат. Ему почти ничего не перепадает от того, что падают рейтинги других.

Видео: кто такой Анатолий Гриценко

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