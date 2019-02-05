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      Громкие заявления Луценко о министрах обороны: хочет ли Порошенко нейтрализовать Гриценко

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      По результатам социологических исследований, Петр Порошенко занимает очень неперспективную позицию, которая касается перетекания голосов от одного кандидата к другому. Поэтому снижение рейтинга Анатолия Гриценко, несмотря на недавние обвинения, не добавит голосов действующему президенту.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Леонид Швец.

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      Заявление Луценко с намеком на причастность Гриценко к разворовыванию армии – это ответ на его упреки против генпрокурора, определенная личная обида? Или такое нападение на кандидата, который является оппозицией к действующей власти?

      Если бы не было личных нападений, я думаю, что все равно этот шаг был запланирован. К сожалению, генпрокурор демонстрирует свое очень активное участие на стороне одного из кандидатов – Петра Порошенко. Хотя закон запрещает ему вести активную политическую пропаганду в пользу кандидатов или вообще участвовать в избирательной кампании.

      Господин Луценко сказал, что он якобы находится в отпуске, а был на съезде, на котором выдвигался Порошенко. Это очень плохо с точки зрения института Генеральной прокуратуры, которая теряет и без того очень маленькое доверие. Кстати, Юрий Луценко один из политиков с наименьшим доверием и поддержкой. Вот и результат. Может ли поддержка такого человека принести Порошенко какие-то баллы, я не знаю. С политтехнологической точки зрения – это ничто.

      Насколько такие критические заявления влияют на рейтинг и могут снизить его?

      Рейтинг Гриценко и так не очень высок. И я не думаю, что тамможно еще что-то снизить. Все эти упреки о распродаже оружия мы уже слышали давно. Кстати, мы их слышали перед тем и от других кандидатов на других кампаний. Напоминаю, он участвовал в кампании 2010 года. Все что там можно было снизить – уже снизили.

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      Другое дело, что это не повлияет на рост рейтинга Порошенко. Если мы посмотрим результаты социологии, она показывает, что перетекание голосов идет от одних кандидатов другим. Порошенко в этом плане очень неперспективный кандидат. Ему почти ничего не перепадает от того, что падают рейтинги других.

      Видео: кто такой Анатолий Гриценко

      По списку кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).
      Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.

      вибори президента 2019
      Выборы президента 2019: главные даты

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Петр Порошенко Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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