Громкий скандал с запуском экспресса в Борисполь: полиция и НАБУ начали расследование

Национальная полиция начала расследовать тендерные закупки, которые во время строительства железнодорожного сообщения Киев – Международный аэропорт "Борисполь" делала неизвестная фирма, владельцев которой подозревают в сговоре с должностными лицами железной дороги.

Что известно о скандале с экспрессом в Борисполь?

В конце ноября состоялось громкое открытие экспресса в Борисполь. На следующий день не менее громкий провал – поезд сломался по дороге в аэропорт за 5 километров до станции назначения. Через четыре дня – опять вынужденная остановка.

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Интересно, что министр инфраструктуры Владимир Омелян называет это техническими трудностями. "Такие технические трудности объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Из более чем 500 поездок у нас только 4 поломки, это меньше 1%", – заявил он.



Экспресс до аэропорта "Борисполь" поломался на второй день

Впоследствии в социальных сетях появились негативные отзывы. Особенно много нареканий на безопасность, ведь между платформой и вагоном – очень большой промежуток. Тяжелее всего людям с колясками и пассажирам пожилого возраста. И хотя машинист должен включать выдвижную платформу из своей кабины, он это не всегда делает, поэтому и образуется опасная дыра.

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Такая же дыра образовалась и в бюджете при строительстве. Уже на четвертый день после запуска экспресса, национальная полиция вместе с Антикоррупционным бюро начинает расследование.

В чем обвиняют "Укрзализныцю"?

Уже в этом году правоохранительные органы начали параллельно расследовать два дела:

• НАБУ открыло дело по факту закупки программного обеспечения для билетного сервиса.

• Нацполиция проводит расследование по делу оплаты работ по строительству Бориспольского экспресса через фиктивные фирмы, а это около 50 миллионов гривен.



Главный офис "Укрзализныци"

Только во время строительства платформы в Борисполе разворовали 20 миллионов гривен. Подрядчиком здесь была некая фирма ООО "Рилейт" со статусным капиталом 100 гривен.

Проводится досудебное расследование по факту присвоения средств в особо крупных размерах сотрудниками одного из государственных предприятий, которые по предварительному сговору с сотрудниками другого частного предприятия заведомо внесли ложные сведения в официальной документации,

– ответил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Кстати, компания "Рилейд" сама ничего не строила, а привлекла 9 подрядчиков. По словам руководителя проекта "Зализниця без коррупции" Владимира Даценко, средства пошли каким-то фиктивным фирмам и были обналичены. То есть получается, что исполнитель не заплатил зарплаты и не заказывал никаких услуг, а деньги просто вывели.

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В то же время глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов уверен: его предприятие подставили. Оправдывается, в прошлом году провели 18 тысяч тендеров на 35 миллиардов гривен и проверить каждую компанию якобы не имеют возможности. Между тем, следствие продолжается. Виновным грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.