Алимпиева обвиняли в небрежном отношении к военной службе. Его громкое задержание произошло еще в 2017 году.

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Новый виток громкого дела о растрате 2,4 миллиона гривен

9 августа судья Игорь Семиряд Дзержинского районного суда Харькова оправдал Андрея Алимпиева по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. В ней идет речь о небрежном отношении к военной службе.

Тут надо заметить, что обвиняли Алимпиева по этой статье не сразу.

В ноябре 2017 мужчину, который на тот момент занимал должность начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, задержали. Генерал-майора заподозрили в растрате 2,4 миллиона гривен при закупке топлива.

Подозрение официально объявили по части 5 статьи 191 – о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Тот самый Дзержинский суд взял Алимпиева под стражу, но оставил ему право выйти под залог . У платив 1,5 миллиона гривен, в январе 2018 Алимпиев вышел из СИЗО.

А потом стало известно, что статью обвинения ему изменили . По новой его могли бы наказать лишением свободы от 5 до 7 лет (прокуратура просила 6). По старой же могли посадить аж на 7 – 12 лет.

Однако и по этому новому подозрению приговор оказался оправдательный. Впрочем, прокуратура имеет право обжаловать его в течение 30 дней.