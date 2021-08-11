Громко задержанного в 2017 за растрату генерал-майора оправдал суд: подробности

Бывшего начальника университета Воздушных сил имени Кожедуба Андрея Алимпиева оправдали. Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Харькова.

Алимпиева обвиняли в небрежном отношении к военной службе. Его громкое задержание произошло еще в 2017 году.

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Новый виток громкого дела о растрате 2,4 миллиона гривен

9 августа судья Игорь Семиряд Дзержинского районного суда Харькова оправдал Андрея Алимпиева по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. В ней идет речь о небрежном отношении к военной службе.

Тут надо заметить, что обвиняли Алимпиева по этой статье не сразу.

В ноябре 2017 мужчину, который на тот момент занимал должность начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, задержали. Генерал-майора заподозрили в растрате 2,4 миллиона гривен при закупке топлива.

Генерал-майора заподозрили в растрате 2,4 миллиона гривен при закупке топлива. Подозрение официально объявили по части 5 статьи 191 – о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Тот самый Дзержинский суд взял Алимпиева под стражу, но оставил ему право выйти под залог . Уплатив 1,5 миллиона гривен, в январе 2018 Алимпиев вышел из СИЗО.

. Уплатив 1,5 миллиона гривен, в январе 2018 Алимпиев вышел из СИЗО. А потом стало известно, что статью обвинения ему изменили. По новой его могли бы наказать лишением свободы от 5 до 7 лет (прокуратура просила 6). По старой же могли посадить аж на 7 – 12 лет.

Однако и по этому новому подозрению приговор оказался оправдательный. Впрочем, прокуратура имеет право обжаловать его в течение 30 дней.

другого руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майора Александра Туринского – в октябре 2020 отстранили от исполнения обязанностей начальника.