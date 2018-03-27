Громкое масштабное ДТП произошло под Харьковом

Утром 27 марта вблизи городка Чугуев на автомагистрали Киев – Харьков-Должанский произошло масштабное ДТП с участием семи машин, одна из которых – грузовик Renault – перевернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Отмечается, что участие в аварии приняли такие авто: грузовые Volvo, MAN и Renault, легковушки ВАЗ-2101 и ВАЗ-2107, внедорожник Suzuki, а также микроавтобус Opel.



Под Харьковом столкнулись сразу семь машин

По словам правоохранителей, никто из людей не пострадал, зато машины получили механические повреждения. Кроме того, в результате ДТП около часа было затруднено движение транспорта.

Причины инцидента устанавливаются.

Вполне вероятно, авария произошла из-за того, что на скользкой дороге водитель фуры не справился с управлением, поэтому грузовик вылетел на обочину и перевернулся, а легковые машины, ехавшие позади фуры, начали врезаться друг в друга, пишет ТСН.

Сразу 7 машин столкнулись под Харьковом: видео

Напомним, 18 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения автомобиля Lexus с Volkswagen Touareg внедорожник улетел на тротуар и влетел в пешеходов: в результате инцидента погибли 6 человек.