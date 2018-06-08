Громкое открытие NASA: появились новые доказательства, говорящие о существовании жизни на Марсе

Марсоход Curiosity, запущенный агентством NASA, нашел доказательства того, что на Марсе когда-то могли существовать живые организмы. Об открытии в агентстве заявили, 7 июня.

Информация размещена на официальном сайте NASA, передает nv.ua.

Curiosity обнаружил в скальных породах Марса органические молекулы. Это так называемые "жесткие" органические молекулы в осадочных породах, их возраст примерно 3,5 миллиарда лет. По мнению ученых, там раньше могло существовать озеро, поэтому здесь могли накопиться органические вещества.

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Эти органические молекулы, найденные марсоходом, связаны с жизнью, хотя они также могут возникнуть в результате не биологических процессов. То есть находка не указывает на 100% существование жизни.

"Марсоход Curiosity не определил источник органических молекул. Эти молекулы могли быть пищей для живых существ, но могли существовать и сами по себе при отсутствии жизни на планете, в любом случае найденное органическое вещество содержит химические подсказки для изучения планетарных процессов", – рассказала эксперт центра космических полетов Годдарда NASA Дженнифер Ейгенброд.

Кроме того, благодаря открытию Curiosity ученые смогли представить данные о сезонных изменениях содержания метана в атмосфере Марса в течение почти трех марсианских лет, что составляет почти 6 земных лет.

Как удалось выяснить, уровень метана меняется, что тоже может свидетельствовать о биологическом происхождении этого метана.

Что такое Метан?

Это самая органическая молекула. В атмосфере он может существовать не более, чем несколько сотен лет после своего возникновения. Поэтому его существование свидетельствует о том, что что-то продолжает его производить.