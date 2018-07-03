Громкое убийство легендарного рэпера Тупака Шакура: впервые за 22 года стало известно имя убийцы

В понедельник, 2 июля, американский телепродюсер Кайл Лонг, который работает с компанией Netlflix, обратился в полицию Лас-Вегаса с сенсационным заявлением. Мужчина утверждает, что ему известны все обстоятельства убийства рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.

Отметим, что гибель музыканта и актера Шакура считается одним из самых загадочных преступлений в истории США, в течение 22 лет появилось множество теорий относительно того, кто мог убить рэпера. Об этом сообщает издание The Sun.

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Кайл Лонг работает с компанией Netflix над 10-серийным документальным проектом "Нераскрытые", в котором рассказывают о нераскрытых громких убийствах XX века, которые совершили в США. Одна из серий посвящена убийству Тупака Шакура.

Съемочная группа встретилась с гангстером Двейном Китом Дэвисом на прозвище Киф Ди, который заявил, что знает все об убийстве Шакура.

Я хранил эту тайну 22 года. И я – единственный, кто может сегодня рассказать всю правду. Остальные уже мертвы. А мне теперь все равно. У меня нашли рак. И скоро мне конец. Так что я готов,

– сказал Киф Ди.

Киф Ди заявил, что Шакура застрелил его племянник Орландо Андерсон по прозвищу Бейби Лейн. Его уже нет в живых. Орландо погиб в перестрелке в 1998 году.

Бейби Лейн, как рассказал мужчина, убил Шакура из-за личной обиды – прежде рэпер вместе с друзьями избил парня после попытки кражи медальона банды, в которую входил Шакур.

"Он был задиристый малый. К Тупаку в Бейби Лейна был личный счет. Он хотел украсть у кого-то из окружения Тупака медальон с эмблемой Death Row Records", – подчеркивает Дэвис.

После инцидента Бейби Лейн обратился за помощью к своему дяде.

"Я не мог оставить это без ответа. Киф Ди – король улиц из Комптона, наркоторговец – потерял бы все свое влияние. Я взял его и еще двух своих парней, мы сели в машину и отправились искать Шакура и его людей", – признается Киф Ди.



Тупак Шакур

После чего они подъехали в отель, в котором остановился Шакур в Лас-Вегасе и ждали, пока он сядет в машину.

Я достал пистолет и протянул его напарнику, но тот отказался стрелять. Тогда пистолет взял Бейби Лейн. Наши машины поравнялись, чтобы Орландо оказался напротив передней части BMW. Он опустил стекло и выстрелил несколько раз. Водитель поехал вперед, и мы спрятались,

– рассказал подробности убийства Киф Ди.

Отметим, что Орландо Андерсон был среди подозреваемых, однако доказательств против него не было.