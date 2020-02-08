Громкое убийство в тире в Полтаве: почему 18-летняя девушка расстреляла инструктора

Появились детали громкого убийства в Полтаве, где в одном из местных тиров 18-летняя девушка застрелила 64-летнего работника учреждения. В частности, стало известно, как происходило само преступление, и то, что она делилась своим желанием "кого-то убить" и хотела поехать на фронт на Донбасс.

Накануне в Полтаве 18-летняя жительница Днепра смертельно ранила 64-летнего работника тира. Инцидент произошел днем ​​на улице Пилипа Орлика.

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Как выяснили журналисты местного издания "Полтавщина", девушка совершила преступление после ссоры со своим молодым человеком на почве ревности. Между ними часто возникали такие скандалы. В частности, во время последнего она приревновала своего парня к женщине-следователю. Дело в том, что недавно у пары похитили машинку для татуировки и они решили вызвать полицию.

После этой ссоры девушка пошла в уже знакомый тир, чтобы снять стресс. И начала там упражняться в стрельбе: сначала из пистолета Glock, потом из автомата АК-74, напоследок она взяла в руки пистолет Марголина.

Из последнего злоумышленница убила инструктора – попала ему в голову и туловище. Имя убитого мужчины – Игорь Смолянинов. После наставила оружие на другого инструктора, поскольку тот хотел ее остановить. Затем перевела оружие на себя, потом – снова на мужчину, и в конце концов приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился на нее, но девушка успела выстрелить в третий раз, однако во время борьбы пуля вылетела в сторону двери. Вскоре на месте уже была полиция.

Сейчас правоохранители устанавливают, что именно стало причиной ее агрессии. Интересно, что во время следственных действий правоохранителей поразило поведение девушки: внешне имела спокойный вид, а в глазах – никаких эмоций. В присутствии адвоката злоумышленница сообщила, что ее действия не были преднамеренными.

Она уже прошла проверку в наркодиспансере. К слову, правоохранители сейчас проверяют информацию, по которой ее мать лечится в психиатрической больнице за пределами Полтавской области. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если вину докажут, ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Парень девушки рассказал, что они познакомились через интернет и его новоиспеченная подружка приехала к нему жить из Днепра. По его словам, она была эмоциональной и делилась своим желанием "кого-то убить". Также она рассказывала, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию. В общем девушка была хорошим стрелком и сам процесс ей нравился.

К слову, недавно в Киеве убили пластического хирурга Андрея Сотника. В сети появилось видео момента преступления. На кадрах видно, что киллер шел за пластическим хирургом и совершил в него несколько выстрелов, в том числе контрольный в голову. После злоумышленник вырвал из рук своей жертвы пакет и убежал. Полиция разыскивает стрелка до сих пор.