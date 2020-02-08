20:43
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Громкое убийство в тире в Полтаве: почему 18-летняя девушка расстреляла инструктора

      159 Читати новину українською
      Убийство в тире в Полтаве: появились громкие детали

      Появились детали громкого убийства в Полтаве, где в одном из местных тиров 18-летняя девушка застрелила 64-летнего работника учреждения. В частности, стало известно, как происходило само преступление, и то, что она делилась своим желанием "кого-то убить" и хотела поехать на фронт на Донбасс.

      Накануне в Полтаве 18-летняя жительница Днепра смертельно ранила 64-летнего работника тира. Инцидент произошел днем ​​на улице Пилипа Орлика.

      Подробнее! В Полтаве девушка застрелила инструктора тира

      Как выяснили журналисты местного издания "Полтавщина", девушка совершила преступление после ссоры со своим молодым человеком на почве ревности. Между ними часто возникали такие скандалы. В частности, во время последнего она приревновала своего парня к женщине-следователю. Дело в том, что недавно у пары похитили машинку для татуировки и они решили вызвать полицию.

      После этой ссоры девушка пошла в уже знакомый тир, чтобы снять стресс. И начала там упражняться в стрельбе: сначала из пистолета Glock, потом из автомата АК-74, напоследок она взяла в руки пистолет Марголина.

      Из последнего злоумышленница убила инструктора – попала ему в голову и туловище. Имя убитого мужчины – Игорь Смолянинов. После наставила оружие на другого инструктора, поскольку тот хотел ее остановить. Затем перевела оружие на себя, потом – снова на мужчину, и в конце концов приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился на нее, но девушка успела выстрелить в третий раз, однако во время борьбы пуля вылетела в сторону двери. Вскоре на месте уже была полиция.

      Сейчас правоохранители устанавливают, что именно стало причиной ее агрессии. Интересно, что во время следственных действий правоохранителей поразило поведение девушки: внешне имела спокойный вид, а в глазах – никаких эмоций. В присутствии адвоката злоумышленница сообщила, что ее действия не были преднамеренными.

      Она уже прошла проверку в наркодиспансере. К слову, правоохранители сейчас проверяют информацию, по которой ее мать лечится в психиатрической больнице за пределами Полтавской области. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Если вину докажут, ей грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

      Обратите внимание! За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это русский

      Парень девушки рассказал, что они познакомились через интернет и его новоиспеченная подружка приехала к нему жить из Днепра. По его словам, она была эмоциональной и делилась своим желанием "кого-то убить". Также она рассказывала, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию. В общем девушка была хорошим стрелком и сам процесс ей нравился.

      К слову, недавно в Киеве убили пластического хирурга Андрея Сотника. В сети появилось видео момента преступления. На кадрах видно, что киллер шел за пластическим хирургом и совершил в него несколько выстрелов, в том числе контрольный в голову. После злоумышленник вырвал из рук своей жертвы пакет и убежал. Полиция разыскивает стрелка до сих пор.

      Двое бывших беркутовцев после обмена вернулись в Киев и обратились к Зеленскому
      сегодня
      2269
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Убийство Криминальные новости Новости Полтавы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Орлы Авакова в деле: как горе-полицейские накрыли частный детсад
      Віталій Шабунін 312
      сегодня , 12:00 Фейки, боты и опытные тролли: почему соцсети опасны для украинских военных
      АрміяInform 143
      сегодня , 09:00 Дестабилизация Балкан: как церковь стала оружием России
      Олександр Коваленко 359
      сегодня , 06:43 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 645
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 1628
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук