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      Гройсман идет в президенти?

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      Владимиру Гройсману не хватает полномочий?
      Владимиру Гройсману не хватает полномочий?

      Гройсман заявил о том, что премьер-министру не хватает полномочий. Эксперты в телевизоре уже говорят, что он идет в президенты.

      Ребята, вы серьезно или просто хочется сказать что-то яркое? Не идет Гройсман в президенты. И это, кстати, очень хорошо. Потому что правительство в этой ситуации может не оглядываться на выборы и не принимать участие в гонке популизма.

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      Потому что мы все помним, как выглядит бюджет при премьере – кандидате в президенты. Доплаты к пенсиям от Януковича. Юлина тысяча. Печатный станок в Нацбанке за несколько месяцев до выборов раскалялся от перегрузки. Так что никто никуда не идет и это хорошо. Что касается полномочий – Гройсман сказал чистую правду.

      Есть президентская форма правления – когда во главе исполнительной власти стоит президент. Есть парламентская – когда исполнительную власть контролирует премьер-министр. Наша гибридная система под названием "парламентско-президентская" обречена на постоянные конфликты. Достаточно вспомнить непрерывную грызню Ющенко с Тимошенко или с Януковичем.

      Так что в самой системе заложен конфликт. И по факту премьер не может уволить министра и даже решения Кабмина принимаются голосованием. Перемены назрели давно. Без привязки к фамилиям.

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      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: Facebook

      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Владимир Гройсман Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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