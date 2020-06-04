Синоптики прогнозируют в Киеве грозу, которая затянется до конца суток 4 июня. В столице объявили 1 уровень опасности.

В Киеве ожидают ухудшение погодных условий, об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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В течение ближайших часов и до конца суток 4 июня по Киевской области и городу Киеву ожидаются грозы,

– говорится в сообщении.

В столице объявили 1 уровень опасности.

К слову, синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 июня в Киеве пройдут дожди с редкими грозами. При грозе возможен порывистый ветер, а местами и град.

Обратите внимание! 2 июня в Киеве выпал снег. Он падал лишь 10 минут, но некоторое время лежал на земле, пока не растаял.

Что делать в случае сильного ветра

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала