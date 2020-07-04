Синоптики прогнозируют в Киеве и области грозу, которая затянется до конца суток 4 июля. ГСЧС объявило 1 уровень опасности.

В столице ожидают ухудшения погодных условий, сообщают на сайте ГСЧС.

Читайте также Прогноз погоды на 4 июля: на Севере и Западе – дожди, на Юге и в Центре – жара

По Киеву и области с сохранением до конца суток 4 июля ожидают грозы,

– говорится в сообщении.

На Киевщине и в самой столице объявили 1 уровень опасности.

К слову, синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 июля в Киеве пройдут дожди. В то же время будет тепло – +28...+30 градусов.

Погода на остальной территории Украины

По данным Укргидрометцентра, грозы ожидаются также в западных, северных, Винницкой и Одесской областях.

также в западных, северных, Винницкой и Одесской областях. Местами возможны град и шквалы. Ветер будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду. В зависимости от региона температура будет колебаться от +23 до +38 градусов.

Подробнее Грозы, шквалы и град: сильные дожди подтопят Запад и Одесскую область

Что делать в случае сильного ветра

плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала