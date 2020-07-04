На Киев и область надвигается затяжная гроза
Синоптики прогнозируют в Киеве и области грозу, которая затянется до конца суток 4 июля. ГСЧС объявило 1 уровень опасности.
В столице ожидают ухудшения погодных условий, сообщают на сайте ГСЧС.
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По Киеву и области с сохранением до конца суток 4 июля ожидают грозы,
– говорится в сообщении.
На Киевщине и в самой столице объявили 1 уровень опасности.
К слову, синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 июля в Киеве пройдут дожди. В то же время будет тепло – +28...+30 градусов.
Погода на остальной территории Украины
- По данным Укргидрометцентра, грозы ожидаются также в западных, северных, Винницкой и Одесской областях.
- Местами возможны град и шквалы. Ветер будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
- В зависимости от региона температура будет колебаться от +23 до +38 градусов.
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Что делать в случае сильного ветра
- плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.