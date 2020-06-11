Буря с мощным ливнем, громом и молниями охватила Львов. Некоторые улицы города затопило, пользователи в сетях публикуют фотографии с последствиями непогоды.

Дождь идет во Львове уже несколько дней, однако такая серьезная гроза очень напугала жителей. На фото видно, что небо сильно затянуло темными тучами.

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Затопленные улицы из-за ливня



Начало грозы во Львове / Фото 24 канала

На Львовщине объявили штормовое предупреждение, кроме грозы и ливней сюда придут туманы и сильные шквалы ветра.



Гроза во Львове / Фото 24 канала

Некоторые улицы города уже успело затопить, автомобили на дороге рассекают потоки воды. Ливнем все не обошлось – львовяне показывают фото с градом внушительных размеров.



Улица Сахарова / Фото 24 канала



Град во Львове / Фото 24 канала

Поваленные деревья и заборы

Непогода наделала беды – повалила ограждения и деревья. Как видно на фото, некоторые из них лежат прямо на дороге. Спасатели призывают львовян и жителей области не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от щитков и линий электропередач.

Гроза во Львове повалила деревья / Фото патрульной полиции

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Смотрите видео непогоды во Львове: