Будто ночью: Львов накрыла страшная гроза – жуткие фото и видео непогоды
Буря с мощным ливнем, громом и молниями охватила Львов. Некоторые улицы города затопило, пользователи в сетях публикуют фотографии с последствиями непогоды.
Дождь идет во Львове уже несколько дней, однако такая серьезная гроза очень напугала жителей. На фото видно, что небо сильно затянуло темными тучами.
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Затопленные улицы из-за ливня
Начало грозы во Львове / Фото 24 канала
На Львовщине объявили штормовое предупреждение, кроме грозы и ливней сюда придут туманы и сильные шквалы ветра.
Гроза во Львове / Фото 24 канала
Некоторые улицы города уже успело затопить, автомобили на дороге рассекают потоки воды. Ливнем все не обошлось – львовяне показывают фото с градом внушительных размеров.
Улица Сахарова / Фото 24 канала
Град во Львове / Фото 24 канала
Поваленные деревья и заборы
Непогода наделала беды – повалила ограждения и деревья. Как видно на фото, некоторые из них лежат прямо на дороге. Спасатели призывают львовян и жителей области не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от щитков и линий электропередач.
Гроза во Львове повалила деревья / Фото патрульной полиции
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Смотрите видео непогоды во Львове: