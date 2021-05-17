Вже з 18 травня погода в Україні різко погіршиться: на заміну сонцю прийдуть грози. Рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

Негоду слід чекати у всіх областях України. Разом з грозами прийде й незначне похолодання, стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 градусів.

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Негода в Україні: чого чекати

Гроза буде у всіх областях України. Температура повітря мінімально опуститься до +13 градусів у західних областях, а у східних буде спека – +21...+23 градусів. Крім того, 18 травня місцями прогнозують град та шквальні пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

У Київській міській державній адміністрації попередили, що відсьогодні і по наступний вівторок, тобто 22 травня, у Києві будуть дощі. На додаток, киян попереджають про залпові грозові дощі.



На Україну насуваються грози / Фото Укргідрометцентру

Зазначимо, що понад 100 населених пунктів в 5 областях залишилися без світла через негоду в Україні. Причиною стали сильні вітра та дощі.

За даними синоптиків, причина такого погіршення погоди полягає у циклоні, який приніс дощі та грози в Україну. Похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини. Температура повітря коливатиметься вдень у межах +17...+22 градусів.