Мальчик утонул 8 августа. По предварительной информации, школьнику стало плохо. Родителей в то время рядом не было.
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В полиции отмечают, что мальчика в воде заметил спасатель. Он вместе с медиками начал оказывать помощь. Однако, как известно ранее, им не удалось спасти ребенка.
Полицейские объявили подозрение работникам аквапарка и матери мальчика. Из-за его гибели правоохранители открыли три уголовных производства:
- за умышленное убийство малолетнего ребенка с пометкой "несчастный случай";
- за служебную халатность;
- за невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком.
Если суд признает вину работников, то им может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Также они не смогут занимать определенные должности до 3 лет.
Мать мальчика могут посадить на срок от 2 до 5 лет, если ее вину докажут. Ведется следствие.
Кроме того, виновным в преступлении может угрожать от 10 до 15 лет тюрьмы.
Что известно о гибели мальчика
- 9-летнему школьнику стало плохо, когда он находился в воде.
- Он начал тонуть внезапно. Родителей в то время рядом не было.
- Очевидцы говорят, что мать с крестным выпивали на баре.
- Мать вернулась в нетрезвом состоянии и кричала, что больше сюда не придет.
- Аквапарк Happy Day, где произошел несчастный случай, закрылся сразу после инцидента.
- Мальчик проживал в Новомосковском районе Днепра.
- Продолжается судебно-медицинская экспертиза и следственные действия.