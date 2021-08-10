Полиция открыли 3 дела из-за смерти ребенка в аквапарке в Днепре

10 августа 2021 , 15:30
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Источник:

Нацполиция Днепропетровщины

Полиция открыла три уголовных производства из-за гибели 9-летнего мальчика в аквапарке в Днепре. В СМИ сообщают, что это случилось в Happy Day. Ребенок отдыхала вместе с мамой и крестным.

Мальчик утонул 8 августа. По предварительной информации, школьнику стало плохо. Родителей в то время рядом не было.

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Три статьи

В полиции отмечают, что мальчика в воде заметил спасатель. Он вместе с медиками начал оказывать помощь. Однако, как известно ранее, им не удалось спасти ребенка.

Полицейские объявили подозрение работникам аквапарка и матери мальчика. Из-за его гибели правоохранители открыли три уголовных производства:

  • за умышленное убийство малолетнего ребенка с пометкой "несчастный случай";
  • за служебную халатность;
  • за невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком.

Если суд признает вину работников, то им может грозить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Также они не смогут занимать определенные должности до 3 лет.

Мать мальчика могут посадить на срок от 2 до 5 лет, если ее вину докажут. Ведется следствие.

Кроме того, виновным в преступлении может угрожать от 10 до 15 лет тюрьмы.

Что известно о гибели мальчика

  • 9-летнему школьнику стало плохо, когда он находился в воде.
  • Он начал тонуть внезапно. Родителей в то время рядом не было.
  • Очевидцы говорят, что мать с крестным выпивали на баре.
  • Мать вернулась в нетрезвом состоянии и кричала, что больше сюда не придет.
  • Аквапарк Happy Day, где произошел несчастный случай, закрылся сразу после инцидента.
  • Мальчик проживал в Новомосковском районе Днепра.
  • Продолжается судебно-медицинская экспертиза и следственные действия.

 

Автор: Марта Кушка