Грозит ли планете глобальный голод из-за коронавируса: видео

Коронавирус может обострить гуманитарный кризис. В Организации Объединенных Наций начали уже бить тревогу. Там опасаются, что из-за пандемии проблема голода может расширить границы и добраться на все континенты планеты.

В самый бедный пригород столицы Уганды, Кампалы, доставили благотворительную помощь. В связи с жесткими ограничениями из-за пандемии коронавируса поселок полностью изолировали. Люди потеряли работу, поэтому большинство жителей оказалось за чертой бедности.

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Глава поселка Бвейз Фарида Ссеманада рассказала, что там проживают наиболее уязвимые слои населения.

"Здесь живут в основном водители такси и работники местных рынков, которые, в связи с ограничениями из-за пандемии, потеряли работу. К тому же эту местность часто заливают наводнения. Люди здесь очень нуждающиеся", – отметила Фарида Ссеманда.



Благотворительная помощь жителям Уганды / Скриншот с видео

В Аргентине также с начала пандемии заметно увеличились очереди в приюты, где раздают еду

Люди, которые являются членами программы благотворительной доставки еды, постоянно менялись. Одни шли, другие приходили. Их количество колебалось в пределах 8 миллионов человек. Сейчас это количество возросло до 11 миллионов,

– рассказал министр социального развития Аргентины Даниэл Арройо.



Аргентинцы стоят в очереди в приюты, где раздают еду / Скриншот с видео

Всемирная продовольственная программа ООН доставляет гуманитарную помощь и продовольствие в более чем 80 стран по всему миру. Это удовлетворяет потребности почти 87 миллионов человек.

Однако, по официальным данным, от голода страдают в 10 раз больше. Однако и эта ситуация вскоре может ухудшиться из-за пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах наблюдается ухудшение, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация еще никогда не находились,

– сообщила представитель Всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер.

В частности, глобальный голод может охватить все континенты на планете. Все из-за экономического кризиса: торговля замедляется, закрываются предприятия.

Финансовый коллапс всколыхнул экономику мира сильнее, чем финансовый кризис 2008, фондовые рынки пережили худшее падение за последние 33 года. В МВФ уже объявили рецессию, которая продлится до 2021 года.

Что такое рецессия экономики?

Рецессия – экономический цикл, во время которого происходит общее снижение экономической активности в мире. На этот раз – это закрытие рынков из-за ограничений во многих странах, вызванных пандемией коронавируса.



Если объяснять на примере Украины, то ее экономика очень тесно связана с экономиками других стран. Поэтому когда соседние государства закрываются от мира, это очень влияет на экономику Украины.

По словам эксперта по социологии и международным отношениям Марины Бардиной, на фоне общеэкономического кризиса могут быть сложности с финансированием различных программ поддержки. Поэтому больше всего пострадают те страны, в которых уже имеется гуманитарный кризис: большой процент безработицы и бедности.

Впрочем, в зоне риска может быть и финансирование. К примеру, программы гуманитарной поддержки оккупированных территорий Донбасса от ООН. По мнению экспертов, в Украине можно предотвратить голод благодаря сохранению экономики.

Если будем вводить карантин, продлевать его и вводить дополнительные ограничительные меры, то это негативно отразится на экономике. Поэтому я апеллирую к правительству проверить работу бизнеса, предприятий, ввести жесткие санитарно-эпидемиологические методы на предприятиях, но позволять работать,

– отметила Марина Бардина.

Помочь украинской экономике в этом уже пообещали в Евросоюзе, ООН и НАТО. Одним из самых весомых вкладов в стабилизацию экономической системы может быть и следующий транш от Международного валютного фонда.