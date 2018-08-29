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Грозит ли Трампу импичмент: антипрезидентские настроения в США разгорелись с новой силой

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Тень импичмента нависла над Трампом. Американцы обсуждают возможность досрочного прекращения полномочий президента, не просидевшего в кресле и двух лет. Заговорили об этом на фоне громких судебных дел против двух его близких соратников – адвоката Майкла Коэна и экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта.

Число американцев, которые не хотят видеть Дональда Трампа в Белом Доме увеличивается почти каждый день. Сейчас уже около половины граждан США поддерживает идею импичмента Президента. Опросы двух изданий, NBC news и Axios, показали большие цифры – от 40 до 55 процентов хотели бы этого.

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Почти 6 миллионов граждан США подписали петицию к Конгрессу с просьбой начать процедуру импичмента. А с экранов телевизоров в уши слушателей льются призывы отправить Трампа в небытие – в рекламных роликах, которые финансирует известный миллиардер Том Стайер.

Экс-главу избирательного штаба Трампа, Пола Манафорта, признали виновным в восьми преступлениях. В восьми злоупотреблениях признал себя виновным и его юрист Майкл Коэн. Соратники Трампа регулярно и намеренно нарушали закон. В частности, Коэн – в сговоре с Трампом – перешагнули через избирательное законодательство,
– отметил финансист, миллиардер Том Стайер.

"Антитрамповские" настроения разгорелись с новой силой именно на фоне скандальных признаний бывшего юриста президента. После них Трамп стал фактически соучастником преступления. По указанию бывшего босса во время предвыборной кампании Коэн заплатил двум женщинам за молчание об их сексуальных отношениях с без пяти минут президентом США. Но для импичмента этого мало. По Конституции президента могут снять с должности за государственную измену, взяточничество или серьезные преступления. Но реальные основания для импичмента могут появиться после показаний Коэна о возможном сговоре штаба Трампа с Москвой. И адвокат Коэна уже заявлял, что его клиент готов об этом говорить.

Я верю в нашу правовую систему и в то, что она может сработать должным образом. Я уверен, что впереди будет еще много открытий, поэтому сейчас просто надо набраться терпения и наблюдать за процессом,
– отметил сенатор США от штата Теннесси, республиканец Коркер.

Но даже если признания Коэна дадут достаточные основания для импичмента Трампа, реализовать такую ​​процедуру в Америке сложно. За всю историю США ее начинали только дважды: в отношении 17-го президента Эндрю Джонсона еще в 19 веке и 42 – Билла Клинтона. Джонсон разругался с Конгрессом и министрами аж до того, что они инициировали против него судебное преследование. А Клинтон оскандалился из-за связи с Моникой Левински. Обоих спас от импичмента Сенат: сенаторы не дали необходимых для отставки президентов двух третей голосов.

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Только один американский президент – Ричард Никсон, опасаясь импичмента, ушел в отставку сам. Это произошло после Уотергейтского скандала: команде Никсона приписывали шпионаж за конкурентом в президентской гонке. Поэтому Трамп имеет шанс стать первым президентом в истории США, которому объявят импичмент. Сейчас это маловероятно, поскольку большинство в Сенате – за его однопартийцами – республиканцами. Но ситуация может измениться после выборов в конгресс США. Они пройдут в ноябре.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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