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      Грозная Серена Уильямс сыграет с украинской сенсацией на Australian Open

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      Серена Уильямс на Australian Open
      Серена Уильямс на Australian Open / twitter Australian Open

      В третьем круге Australian Open американская теннисистка Серена Уильямс сыграет против украинки Даяны Ястремской.

      Во втором круге турнира 16-я ракетка мира не оставила шансов Эжени Бушар – дважды по 6:2. В то время как Ястремская в довольно напряженном матче смогла победить Карлу Суарес Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

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      Матч между Дайаной Ястремской и Сереной Уильямс запланирован на пятницу, 18 января. Вероятное время начала матча – 01:00 по Киеву. Победительница этой пары в 1/8 Australian Open выйдет на триумфатора встречи между первой ракеткой мира Симоной Халеп и Венус Уильямс (родная сестра Серены).

      Стоит отметить, что Серена Уильямс – семикратная победительница Australian Open. Последний раз она здесь побеждала в 2017 году.

      В то же время организаторы турнира назвали Ястремскую одним из открытий Australian Open.

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      Теги: Спорт Australian Open Даяна Ястремская Теннис
      Источник: 24 Канал
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