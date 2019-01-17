Грозная Серена Уильямс сыграет с украинской сенсацией на Australian Open

В третьем круге Australian Open американская теннисистка Серена Уильямс сыграет против украинки Даяны Ястремской.

Во втором круге турнира 16-я ракетка мира не оставила шансов Эжени Бушар – дважды по 6:2. В то время как Ястремская в довольно напряженном матче смогла победить Карлу Суарес Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

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Матч между Дайаной Ястремской и Сереной Уильямс запланирован на пятницу, 18 января. Вероятное время начала матча – 01:00 по Киеву. Победительница этой пары в 1/8 Australian Open выйдет на триумфатора встречи между первой ракеткой мира Симоной Халеп и Венус Уильямс (родная сестра Серены).

Стоит отметить, что Серена Уильямс – семикратная победительница Australian Open. Последний раз она здесь побеждала в 2017 году.

В то же время организаторы турнира назвали Ястремскую одним из открытий Australian Open.

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