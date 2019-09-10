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      ГРС провела анализ законопроекта №1210: какие угрозы будут для бизнеса

      39 Читати новину українською
      НДС
      НДС / slovoidilo.ua

      В ГРС, из-за обращения предпринимателей, предварительно проанализировали проект и пришли к выводу, что он несет ряд угроз для субъектов хозяйствования.

      Принятие проекта Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" может привести к росту теневого сегмента экономики и коррупционной нагрузке на бизнес.

      На сайте Государственной регуляторной службы определен целый ряд негативных последствий. Итак, проекта закона предусматривает увеличение штрафов в 4 раза для плательщиков налогов за нарушения в сфере администрирования налогов, а также вводится ряд новых штрафов.

      Законопроект № 1210 отменяет персональную ответственность должностного или служебного лица контролирующего органа перед государством в размере выплаченного из бюджета возмещения за неправомерные решения, действия или бездействие должностного лица.

      Указывается, что такая практика уже имела место в Украине до введения в действие Налогового кодекса Украины и показала свою неэффективность.

      Законопроектом отменяется очередность погашения налогового долга, в соответствии с которой на сегодня средства налогоплательщика идут в первую очередь на погашение долга, во вторую очередь – на уплату штрафа, в третью очередь – на погашение пени. Но следствием этого может стать возвращение практики в первую очередь погашения пени, что создаст искусственные условия для накопления налогового долга налогоплательщиков, а также значительно повысит коррупционную составляющую налогового контроля.

      Также в ГРС отмечают, что отдельные положения Законопроекта №1210 могут быть использованы как механизм скрытой приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

      В общем, в ГРС убеждены, что перед принятием проекта Закон должен пройти широкое общественное обсуждение с привлечением представителей бизнес-сообщества, профильных ассоциаций и других заинтересованных сторон.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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