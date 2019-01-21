Грубое нарушение прав и свобод: Денисова обратилась к Еврокомитету из-за истязаний Павла Гриба

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова направила к президенту Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения относительно политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в РФ.

Об этом правозащитница написала на своей Facebook-странице.

Читайте также: Болезнь прогрессирует: отец политзаключенного Гриба заявил об ухудшении состояния сына

Обеспокоена грубым нарушением прав и свобод гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в ростовском СИЗО. У 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний и он нуждается в срочной медицинской помощи. К тому же, со слов парня, к нему применялось физическое насилие,

– отметила Денисова.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов РФ избили Гриба еще во время задержания, требовали признания вины. Издевательство над парнем продолжалось также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону.

"Обращаюсь к Николаю Гнатовскому, Президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, и прошу его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом", – отметила омбудсвумен.

Отметим, недавно Павел Гриб заявил в суде о подмене российским следствием ключевого свидетеля по его делу. Вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, в зале выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

Напомним, Павел Гриб уже более года находится за решеткой в России. ФСБ вменяет украинцу подстрекательство гражданки РФ к совершению теракта. Российские спецназовцы выманили Павла в Беларусь, а оттуда перевезли в Краснодарский край, там его и посадили. Павел – инвалид с детства и без ежедневного приема лекарств его жизнь под угрозой.

Кто такой Павел Гриб?Павел Гриб – украинский политзаключенный, который исчез в августе 2017 года в Беларуси. По словам украинца, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.