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Группа 5 Vymir представила зажигательную песню "Танцую"

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Украинская группа 5 Vymir сделала сюрприз для поклонников: музыканты презентовали новую песню "Танцую", которая уже появилась в сети. Сделали артисты этом во время своего выступления в столице.

13 июня на киевском арт-заводе "Платформа" состоялся концерт шотландской инди-группы Franz Ferdinand, которая дебютировала в Украине. Но не менее ожидаемым был выход на сцену украинского коллектива 5 Vymir. Музыканты зажгли известные хиты и сделали неожиданный сюрприз для своих поклонников – презентовали ритмичную песню "Танцую", от которой невозможно усидеть на месте.

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Пока играет музыка и ты на танцплощадке, все проблемы остаются очень далеко. У тебя есть одна ночь, чтобы почувствовать настоящую свободу,
– так характеризуют песню участники коллектива.

Кроме этого, музыканты 5 Vymir отмечают, что зажигательный трек является фестивальным хитом. Это действительно так, ведь в течение года его услышат на минимум на четырех музыкальных событиях, в частности, Zagata Fest, Импульс Фест Бандерштате и Zaxidfest.

Отметим, что "Танцую" существенно отличается стилистикой и настроением от всех предыдущих работ 5 Vymir. Все потому, что на создание нового трека участников группы вдохновило диско восьмидесятых. Пока же квартет активно работает над записью третьего студийного альбома, выход которого запланирован на осень 2018 года.

Слушайте зажигательную песню "Танцую" группы 5 Vymir (аудио):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Фотоновости
Источник: 24 Канал
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