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Группа "Був’є" сняла клип в поддержку сборной Украины: видео

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Александр Положинский
Александр Положинский / Соцсети

Солист группы "Був’є" Александр Положинский вместе с телеканалом "Футбол 1/2" записали клип на песню "Ось Тобі Моя Рука", которая посвящена сборной Украины по футболу.

"Эта песня по содержанию вышла за рамки футбола. Мне кажется, она может стать близкой не только тем, кто интересуется футболом. Про футбол там ни слова. Писалась песня специально для поддержки нашей сборной. Думаю, что мы немного неправильно относимся к своим футболистам . Поддерживать легко, когда команда выигрывает, ей все удается, когда в ворота соперника забивается много голов. В таком случае, специальная песня и не нужна, чтобы придавать силы. Тогда уже просто бурлят эмоции. А чтобы людей сплотить, объединить для поддержки, такая песня необходима. Хороший символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи – крепкое рукопожатие", – сказал солист группы" Бувье "Александр Положинский.

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Эта песня – это письмо поддержки от всех болельщиков сборной, наполненный духом украинского патриотизма и силой веры. Каждое слово этой песни – это то, чем живет болельщик, который идет на стадион. Его мотив, его единение с главной командой. Она должна вдохновить наших ребят на новые достижения и победы.

Видео на песню "Ось тобі моя рука" от группы "Був'є"

Стоит добавить, что эта мелодия станет постоянным спутником национальной сборной и будет сопровождать все матчи нашей команды. Ведь клип сняли при поддержке канала "Футбол 1/2", который и транслирует матчи сборной.

Теги: LifeStyle Футбол Сборная Украины по футболу Спорт Музыка
Источник: 24 Канал
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