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Группа "Антитела" в новом видеоклипе "Лови момент" показал апокалипсис в Карпатах

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Клип группы "Антитела" – "Лови момент"
Клип группы "Антитела" – "Лови момент" / tsn.ua

Украинская группа "Антитела" презентовала новый видеоклип на песню "Лови момент" с будущего альбома Hello. В ролике Манифеста Дмитрия и Сергея Усика показано страшную катастрофу, которая случилась с миром, когда музыканты группы вместе с семьей покоряют вершины Карпат.

Новый видеоклип появился на YouTube-канале группы 31 июля и его просмотрело уже более 10 тысяч пользователей. Как отмечают сами музыканты группы "Антитела", новая видеоработа "Лови момент" "построена на искренности и от начала до конца пронизана метафорами – в стиле Антител". "Человеческие отношения стали главным месседжем клипа – целостность и единство – это то, без чего люди не смогут выжить на Земле", – говорится в подписи к видео.

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В видеоклипе музыканты впервые снялись со своими семьями, в частности Тарас Тополя пригласил для ролика свою жену Елену (украинская певица Alyosha). Для украинской группы этот клип стал самым дорогим в истории "Антител" и самым сложным в техническом исполнении. Съемки проходили 10 дней, не используя постановок и актеров. Съемочная группа в составе 20 человек должна была пройти самый трудный пешеходный туристический маршрут Украины – Чивчинскими горами у границы с Румынией.

В этот раз мы думали, что, возможно, что-то можно придумать простое, снять в студии в 1-2 съемочных дня, но нет. Мы много говорили относительно того, как можно передать идею песни видеорядом, чтобы это было не уныло и в какой-то момент этих дискуссий родилась идея похода. Сразу стало понятно, что эта история передаст настоящие отношения между людьми. Потому что в поход не идут с негодяями, в поход идут с людьми, на которых можно положиться, а тем более если это сложный поход,
– поделился солист группы Тарас Тополя.

Стоит добавить, что лирик-хит "Лови момент" стал продолжением предыдущего клипа "TDME", а завершит цикл следующая песня из будущего альбома "Hello", презентация которого запланирована на осень этого года. В 2019 году "Антитела" планируют отправиться в гастрольный тур в поддержку шестого альбома.

Лови момент – Антитела: смотреть видео онлайн

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 канал
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