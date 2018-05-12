Группа Backstreet Boys примерила образы певиц из Spice Girls: курьезные кадры
Популярная в 90-е группа Backstreet Boys удивила поклонников необычным сценическим нарядом. Певцы перевоплотились в Spice Girls и забавно назвали свой коллектив Spice Boys.
Курьезные "луки" вокалисты показали во время 4-дневного круиза BSB Cruise. Во время финального выступления участники Backstreet Boys примеряли платья и потанцевали под песни Wannabe и Say you'll Be There.
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На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что Ник Картер вышел на сцену в образе Эммы Бантон, Хауи Дороу – Джерри Холлиуэлл, Кевин Ричардсон – Виктории Бекхэм, Эй Джей Маклин – Мелани Браун, а Брайан Литтрелл – Мелани Си. Яркие платья и брючные костюмы забавно выглядели на известных певцах. Чтобы образы были более реалистичными, группа Backstreet Boys также надела парики.
Вокалисты не только покрасовались в женских нарядах на сцене, но и спародировали певиц Spice Girls. Мужчины не только воссоздали манеру поведения и общения звезд, но и станцевали, как девушки. Забавные видео и фото взорвали сеть, а поклонники группы до сих пор с юмором комментируют выходку Backstreet Boys.