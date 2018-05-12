21:34
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Группа Backstreet Boys примерила образы певиц из Spice Girls: курьезные кадры

210 Читати новину українською
Backstreet Boys примерили образы певиц из Spice Girls
Backstreet Boys примерили образы певиц из Spice Girls / Фото из соцсетей

Популярная в 90-е группа Backstreet Boys удивила поклонников необычным сценическим нарядом. Певцы перевоплотились в Spice Girls и забавно назвали свой коллектив Spice Boys.

Курьезные "луки" вокалисты показали во время 4-дневного круиза BSB Cruise. Во время финального выступления участники Backstreet Boys примеряли платья и потанцевали под песни Wannabe и Say you'll Be There.

Читайте также: Дженнифер Лопес засветила нижнее белье во время шоу: курьезные фото

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, что Ник Картер вышел на сцену в образе Эммы Бантон, Хауи Дороу – Джерри Холлиуэлл, Кевин Ричардсон – Виктории Бекхэм, Эй Джей Маклин – Мелани Браун, а Брайан Литтрелл – Мелани Си. Яркие платья и брючные костюмы забавно выглядели на известных певцах. Чтобы образы были более реалистичными, группа Backstreet Boys также надела парики.

Вокалисты не только покрасовались в женских нарядах на сцене, но и спародировали певиц Spice Girls. Мужчины не только воссоздали манеру поведения и общения звезд, но и станцевали, как девушки. Забавные видео и фото взорвали сеть, а поклонники группы до сих пор с юмором комментируют выходку Backstreet Boys.

 

Допис, поширений Kristin (@kbeezy87)

 

Допис, поширений Gino (@ginobsb)

 

Spice Boys! #bsbcruise2018 #backstreetboyscruise2018 #bsb #backstreetboys #spiceboys

Допис, поширений Kristin (@kbeezy87)

 

Теги: LifeStyle Музыка Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук