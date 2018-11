Группа Backstreet Boys выпустила трогательный клип к песне "Chances": видео

Популярная в 2000-ых группа Backstreet Boys триумфально возвращается на большую сцену. Артисты выпустили новый клип на песню "Chances", который покорил сеть.

После долгого творческого перерыва вокалисты группы Backstreet Boys восстановили коллектив. Артисты уже успели организовать большое турне по городам США и радуют поклонников музыкальными новинками.

Так, 8 ноября, в сети появился новый клип группы Backstreet Boys. В ролике к песне "Chances" режиссер показал, как всего одно событие может изменить жизнь человека. Таким образом музыканты подняли тему судьбы, которая трогательно дополнила текст песни.

Известно, что трек Backstreet Boys посвятили 25-летию существования группы. Всего за несколько дней ролик набрал более 3 миллионов просмотров и 207 тысяч лайков, что может свидетельствовать о его успехе.

Смотрите новый клип группы Backstreet Boys "Chances" (видео):

Backstreet Boys – "Chances": текст новой песни

What if I'd never run in to you?

What if you'd never smiled at me?

What if I hadn't noticed you too

and you’d never showed up, where I happened to be ?

Whats a girl like you

Doing in a place like this

On quiet night?

What are the odds?

What's a guy like me

Doing in a place like this

Could have just walked by

Who would've thought?

What are the chances

That we'd end up dancing.

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?

What if I hadn’t asked for you name

And time hadn’t stopped, when you said it to me?

Of all of the plans that I could’ve made.

Of all of the nights that I couldn’t sleep.

Whats a girl like you

Doing in a place like this

On quiet night?

What are the odds?

What's a guy like me

Doing in a place like this

Could have just walked by

Who would've thought?

What are the chances

That we'd end up dancing?

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?

Is it love?

Is it fate?

Where it leads who can say?

Don’t know exactly what it means.

Is it love?

Is it fate?

Where it leads who can say?

Maybe you and I were meant to be?

What are the chances

That we'd end up dancing?

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?