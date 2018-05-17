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Группа "Би-2" казнила российского императора в новом клипе "Черное солнце": видео

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"Би-2" - "Черное солнце": смотреть видео онлайн / Скриншот с видео

Российско-белорусская группа "Би-2" выпустила новый видеоклип на песню "Черное солнце" с альбома "Горизонт событий". Поклонники группы отмечают, что в ролике можно увидеть "антипутинские" настроения.

Съемки видеоклипа "Черное солнце" состоялись в апреле в усадьбе Кусково, Москва. Главные роли в клипе исполнили Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) из "Би-2", а также известная российская актриса театра и кино Виктория Исакова.

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Режиссером неоднозначного видеоклипа стал Игорь Шмелев, который ранее снимал для "Би-2" ряд других роликов, а также помог создать концертный видеоряд шоу "Горизонт событий".

Официальный кадр из видеоклипа "Би-2" – "Черное солнце"

Главным лозунгом видеоработы стало: "Привычный мир никогда не вернется!", где актер в роли российского императора сидит во дворце и танцует танец, который станет последним перед позорной казнью на глазах у своего народа. Одни фанаты группы комментируют, что музыкантам не удалось совместить музыку и видео работу в один смысл, а другие рекомендуют "читать между строк" и "внимательнее прислушиваться к метафорам".

"Би-2" – "Черное солнце": смотреть видео онлайн

 

Стоит добавить, что рок-группа "Би-2" хоть и не дает комментариев по поводу событий в Украине, но в 2014 году музыканты выпустили композицию и видеоклип "Забрали в армию", где употребляли следующие неоднозначные фразы: "Над рекою пылает взорванный мост. Нам победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды – верим вранью, Дальше думать не надо".

Теги: LifeStyle Новости России Украина – Россия Музыка
Источник: 24 Канал
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