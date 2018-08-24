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Группа "Бумбокс" присоединилась к всеукраинской кампании "Благодаря тебе": детали

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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк / Соцсети

Чем больше продолжается противостояние военной агрессии на Востоке, тем актуальнее встает вопрос благодарности военнослужащим, которые стали на защиту наших границ. Поэтому в сети анонсировали старт трогательной кампании, к которой уже присоединились знаменитости. В частности, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Многие люди не знают, как выразить свою благодарность военным, которые были на Востоке Украины. Поэтому в Украине стартовал своеобразный флешмоб "Благодаря тебе", согласно которым предлагается высказывать уважение ветеранам и их родственникам приложенной ладонью к сердцу.

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"Возникало ли у вас иногда желание подойти и по-человечески выразить им свою благодарность? Или вы останавливали  себя нерешительно: "Как подойти к незнакомому человеку? Что сказать?" Жест уважения – приложенная к сердцу ладонь – позволяет преодолеть этот барьер. Это простой знак, которым можно выразить благодарность человеку, который защитил нашу страну и нашу мирную жизнь", – рассказали организаторы движения.

Смотрите рекламный ролик кампании благодарности военным "Благодаря тебе" (видео):

 

К акции уже присоединились украинские знаменитости. Среди них – лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, певец Александр Ярмак, вокалистка группы "Крихітка Цахес" Александра Кольцова, телеведущий и журналист Майкл Щур, писатель Сергей Жадан и другие.

Благодаря тебе я имею возможность записываться на студии и играть концерты. Благодаря тебе мои дети ходят в школу и у меня есть возможность провожать их туда каждый день. И сейчас мир, там где я. Это – благодаря тебе,
– призвал Андрей Хлывнюк.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Бумбокс
Источник: 24 Канал
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