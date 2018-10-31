Группа "Фиолет" отправляется во всеукраинский тур: что надо знать о турне украинских рокеров

Уже 1 ноября украинская поп-рок-группа "Фиолет" начинает всеукраинский тур в поддержку презентованного две недели назад альбома «Aurora». Он – четвертый для музыкантов.

LifeStyle 24 расспросил фронтмена коллектива Сергея Мартынюка о том, чем наполнены новые композиции студийника и какие из 14 его работ планируют экранизировать.

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Ваш прошлый тур состоялся всего полгода назад. Где брали силы и вдохновение на подготовку к следующему?

Весной этого года мы ездили по Украине с акустической программой. Это турне-электрическое: с большей музыкальной нагрузкой и надрывом в голосе. Репетиции к нему продолжались по 3-4 дня еженедельно в течение почти полугода. На сценах городов, которые посетим, хотим не просто сыграть новые песни и вспомнить композиции, которым по 5-7 лет. Концерт для нас – это своего рода драматургия: мы работаем над интро, продумываем то, как будем общаться с аудиторией, добавим в выступления элементы шоу и позаботимся о декоре.

Сколько городов охватит тур, который стартует уже завтра?

Со своими песнями мы посетим 15 городов. Начнем с Днепра, а 27 ноября завершим концертом в Киеве. Заедем в Сумы, Тернополь, Одессу, Львов и другие точки.

Группа "Фиолет" отправляется во всеукраинский тур

Во время презентации альбома "Aurora" вы говорили, что среди его композиций есть такие, которые вы посвятили тем, кого травили, кому мешали достичь цели, но они так просто не сдались. Почему решили выбрать центровой именно эту тему?

Песни студийник, над которым мы два года назад начали работать в Луцке, разные: и про любовь, и для мамы, есть также композиции мотивационного и социального характеров. Это впервые так получилось, что за 9 лет существования группы "Фиолет" мы написали альбом, который имеет четкий концепт. Это посвящение всем тем людям, которые несмотря на трудности, существующие вокруг, движутся к своей мечте. Нашими песнями хотим напомнить: тот момент, когда вы сталкиваетесь с сомнениями, разочарованиями, поражениями и падениями, – это признак того, что ты двигаешься и хочешь перемен. Все песни объединены жизнеутверждающим характером: и "Космос за нас", и "Мелодрама", и "Не сам", которую я посвятил маме. Под клавиши сыграем "Черный романс" и "Два мира", они депрессивные, но без этого ты не поймешь, что такое жизненный кайф в мелочах. В целом альбом "Aurora" стал для нас новым этапом в творчестве, так и итогом нашей деятельности. Мы считаем, что он выполнил свою функцию. В конце концов, студийник слушали наравне с Джамалой и Hardkiss в iTunes и Google Play (1-е и 2-е места соответственно – LifeStyle 24).

Группа "Фиолет", фото с Facebook-страницы группы

Полгода назад вы презентовали видеоклип на песню "Кохана", который уже собрал более миллиона просмотров в You Tube. Какой следующей экранизации ждать вашим фанатам, в частности из нового альбома?

Отснять видео хотим на 3-4 трека или даже на половину. Клип "Кохана" нам экранизировали супруги Виталия и Варвары Шевчуки, он стоил нам всего 4 тысячи гривен (смеется). Среди композиций, которые могут появиться в видеоверсии, – "Не сам". Есть мнение, чтобы наши поклонники сняли видео со своими мамами, показали, как они их любят. Но пока это рабочая версия, потому что хочется, чтобы видеоматериал был качественным. Еще в планах снять клип на песни "Психопаты" и "Жизнь прекрасна".

Смотрите клип группы "Фиолет" песню " Кохана":

А какие песни из нового альбома группы "Фиолет" "Aurora" понравились вам больше всего? В каком городе посетите их концерт? Делитесь в комментариях.