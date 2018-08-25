Группа Imagine Dragons взорвала сеть причудливым клипом: видео

Талантливые участники группы Imagine Dragons удивили своих поклонников выпуском нового клипа к песне "Natural". Необычный ролик всего за сутки взорвал сеть.

Американские музыканты порадовали своих поклонников новым клипом. Ролик к песне "Natural" талантливые участники группы Imagine Dragons сняли в стиле хоррор.

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Довольно причудливый клип успел покорить сеть. Всего за день после появления на YouTube-канале ролик собрал более 1,7 миллиона просмотров. Пользователи сети отметили, что сюжет видео "Natural" – оригинальный и невероятный. И действительно, незаурядный сюжет видео ошеломляет с первых секунд просмотра. В ролике изображен причудливый дом, в котором девушка совершает самоубийство. После содеянного она оказывается в другой реальности и сталкивается с мистическими фигурами.

Смотрите видео нового клипа Imagine Dragons на песню "Natural":

К слову, Imagine Dragons отправились в мировое турне в поддержку нового альбома "Evolve". В рамках гастролей музыканты выступят в Киеве. Произойдет это 31 августа на столичном НСК "Олимпийский".