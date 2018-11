Группа Imagine Dragons взорвала сеть новым хитом: аудио

Популярная американская группа Imagine Dragons выпустила новую песню "Bad Liar". Трек всего за сутки стал хитом в сети.

Imagine Dragons, которые в последний день августа отыграли в Киеве грандиозный концерт, удивили всех поклонников новым хитом. Трек "Bad Liar" отличается от зажигательных хитов американского инди-рок-группы. Однако лирическая песня уже получила значительную популярность в сети: всего за сутки почти 2 миллиона человек прослушали новинку, а тысячи оставили под аудио восторженные отзывы.

Известно, что "Bad Liar" войдет в будущую пластинку музыкантов "Origins". Премьера студийного альбома запланирована на 9 ноября.

Слушайте новую песню Imagine Dragons – "Bad Liar" (аудио):

Іmagine Dragons – Bad Liar: текст новой песни

Oh hush my dear, it’s been a difficult year

And terrors don’t prey on innocent victims

Trust me darlin’, trust me darlin’

It’s been a loveless year

I’m a man of three fears

Integrity, faith and crocodile tears

Trust me darlin’, trust me darlin’

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don’t want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

Did all my dreams never mean one thing

Does happiness lie in a diamond ring

Oh I’ve been asking, for

Oh I’ve been asking, for problems, problems, problems

I wage my war, on the world inside

I take my gun to the enemy's side

Oh I’ve been asking for (trust me darlin’)

Oh I’ve been asking (trust me darlin’), for problems, problems, problems

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don’t want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

I can’t breathe

I can’t be

I can’t be what you want me to be

Believe me this one time, believe me

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

Please believe me

Please believe me