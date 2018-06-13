Группа KADNAY презентовала футуристический клип на песню "Tilo": видео

Участники украинской группы KADNAY Дима Каднай и Филипп Коляденко сняли новый клип. Футуристическое видео создали к песне "Tilo".

Известно, что режиссером необычного видео был Илларион Ефремов. Автор создал футуристическое видео, как написали пользователи сети, "в стиле назад в прошлое".

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В ролике Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко показали, как они создают музыку. Кроме участников группы KADNAY, в клипе предстает модель в купальнике, которая позирует на звездном фоне. Девушка довольно соблазнительно двигается и выглядит очень эффектно.

В общем клип на песню "Tilo" напоминал видео с 90-ых и был снят в Киеве в течение суток. При этом зрители отмечали, что работа Иллариона Ефремова имела элементы компьютерной игры.

Смотрите видео клипа группы KADNAY на песню "Tilo":