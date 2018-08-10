Группа канадских туристов отправила сигнал SOS с Камчатки: их решили пока не искать

Зарегистрированная организованная группа туристов из Канады подала сигнал SOS из горного Олюторского района Камчатки, куда они отправились, воспользовавшись услугами местной турфирмы. Однако российские спасатели пока не спешат с организацией поисков.

Об этом сообщает ТАСС.

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Группа канадских туристов на Камчатке в пятницу подала сигнал SOS. В российском МЧС подтвердили эту информацию.

Сегодня действительно поступал сигнал SOS от организованной группы туристов, которые находятся в Олюторской районе. С ними есть односторонняя связь, то есть сопровождающий туристов егерь выходит на связь ежедневно по вечерам,

– отметили в ведомстве.

Российские спасатели собираются дождаться вечера, поскольку надеются, что сопровождающий группы выйдет на связь еще раз.

Пока операцию по спасению канадских туристов отложили.

"Турфирма, которая организовала поход, заявляет, что все в порядке, и пока не просит о помощи, ожидая очередного выхода егеря на связь сегодня. Если группа не отзвонится в оговоренное время, спасатели начнут поисковую операцию", – добавили в пресс-службе российского МЧС.

Отмечается, что Олюторский район занимает северо-восточную часть Камчатского края. Его площадь составляет более 74 тысяч квадратных километров, в основном ее занимают горы. На большой площади расположены всего семь сел с общим населением чуть более 3800 человек. Железнодорожных и автомобильных дорог между населенными пунктами района нет.