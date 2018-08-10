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Группа канадских туристов отправила сигнал SOS с Камчатки: их решили пока не искать

76 Читати новину українською
С Камчатки канадские туристы отправили сигнал SOS
С Камчатки канадские туристы отправили сигнал SOS / kamchatka-extreme-tour

Зарегистрированная организованная группа туристов из Канады подала сигнал SOS из горного Олюторского района Камчатки, куда они отправились, воспользовавшись услугами местной турфирмы. Однако российские спасатели пока не спешат с организацией поисков.

Об этом сообщает ТАСС.

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Группа канадских туристов на Камчатке в пятницу подала сигнал SOS. В российском МЧС подтвердили эту информацию.

Сегодня действительно поступал сигнал SOS от организованной группы туристов, которые находятся в Олюторской районе. С ними есть односторонняя связь, то есть сопровождающий туристов егерь выходит на связь ежедневно по вечерам,
– отметили в ведомстве.

Российские спасатели собираются дождаться вечера, поскольку надеются, что сопровождающий группы выйдет на связь еще раз.

Пока операцию по спасению канадских туристов отложили.

"Турфирма, которая организовала поход, заявляет, что все в порядке, и пока не просит о помощи, ожидая очередного выхода егеря на связь сегодня. Если группа не отзвонится в оговоренное время, спасатели начнут поисковую операцию", – добавили в пресс-службе российского МЧС.

Отмечается, что Олюторский район занимает северо-восточную часть Камчатского края. Его площадь составляет более 74 тысяч квадратных километров, в основном ее занимают горы. На большой площади расположены всего семь сел с общим населением чуть более 3800 человек. Железнодорожных и автомобильных дорог между населенными пунктами района нет.

 

Теги: Новости России Канада
Источник: 24 Канал
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