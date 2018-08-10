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Группа компаний EVO и Rozetka планируют объединиться

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Группа компаний EVO и Rozetka планируют объединиться
Группа компаний EVO и Rozetka планируют объединиться / Фото из открытых источников

Интернет-супермаркет Rozetka, а также группа компаний EVO планируют объединиться. Совместно компании планируют выстроить экосистему для покупателей и продавцов и создать больше возможностей на своих платформах.

Об этом заявил основатель Rozetka.ua Владислав Чечеткин в своем Facebook.

"В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю Naspers в группе компаний EVO. Доля основателей EVO трансформируется в долю в объединенной компании. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным", – заверил Чечеткин.

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По его словам, объединенная компания будет активно развивать направление маркетплейсив, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

Подписание соглашения состоится после разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию в Украине.

Что такое EVO?Это украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы, на которых предприниматели продают свои товары и оказывают услуги. Эта компания – один из лидеров рынка электронной коммерции Украины. Компания развивает следующие проекты: Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua, EVO.business – в Украине; Deal.by, Satu.kz – в Беларуси и Казахстане.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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