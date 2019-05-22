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      Группа компаний "Укрлендфарминг" засеяла яровыми зерновыми 85% запланированных площадей

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      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      В компании "Укрлендфарминг" полностью завершили сев подсолнечника, продолжается сев кукурузы и сои.

      Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний "Укрлендфарминг" – засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, а также масляными 85% запланированных площадей, сообщила пресс-служба группы компаний в ответ на запрос УНИАН.

      "Посевная кампания на полях группы "Укрлендфарминг" еще продолжается. Это связано с дождями и физической невозможностью выхода в поле. Остается засеять около 15% площадей", – сказано в сообщении.

      В пресс-службе отметили, что по состоянию на 22 мая в "Укрлендфарминге" полностью посеяли подсолнечник, завершен посев кукурузы на 97%, а сои – на 70%.

      При этом, согласно сообщению, погодные условия весной 2019 года из-за частых дождей не способствовали ни быстрому проведению посевной, ни качественному развитию уже посеянных яровых культур. Чтобы снизить влияние неблагоприятных погодных условий на будущий урожай, в группе компаний "Укрлендфарминг" используют качественные семена, удобрения и средства защиты растений, а также новые технологии.

      Пресс-служба отметила, что по состоянию на середину мая посевы на полях группы компаний были в удовлетворительном состоянии.

      "При нормальных погодно-климатических условиях возможен хороший урожай, поскольку стабилизировалось влагообеспечение на стартовых стадиях развития культур", – подчеркнули в пресс-службе.

      По данным компании, погодные условия июня существенно повлияют на развитие ранних яровых культур, июля – скажутся на кукурузе, а с августа скажутся на урожае сои и подсолнечника. Как сообщал УНИАН, группа компаний "Укрлендфарминг" 8 апреля начала весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур под урожай 2019 года.

      Справка

      "Укрлэндфарминг" является мощнейшим в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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