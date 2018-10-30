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      Группа лидера Slipknot выступит в Киеве: какие требования поставили музыканты организаторам

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      Группа Stone Sour впервые выступит в Киеве
      Группа Stone Sour впервые выступит в Киеве / Пресс-служба

      Уже 18 ноября американская группа Stone Sour впервые выйдет на сцену в Киеве. Музыканты посетят Украину в рамках европейского турне, организованного в поддержку шестого альбома "Hydrograd".

      Пластинка вышла в свет еще в июне 2017 года и мгновенно возглавила чарты Великобритании, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и США. Возглавляет успешный коллектив фронтмен Slipknot – Кори Тейлор.

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      Сейчас участники Stone Sour готовятся к грандиозному выступлению в киевском Stereo Plaza. Рокеры привезут с собой дорогое оборудование, среди которого 15 различных гитар. Кори Тейлор удивит всех меломанов звучанием ретро-инструмента 1977 года, электрогитары, которая напоминает виолончель, и уникальной кастомизированной бас-гитарой.

      Не менее активно к концерту готовятся и украинские организаторы. Перед выступлением американские рокеры удивили их необычным райдером.

      Среди обязательных продуктов, которые должны быть в гримерке Кори Тейлора и его команды – несколько видов чая, мед, лимон и ручная соковыжималка. Набор – подтверждение того, что фронтмен Stone Sour серьезно заботится о своих голосовых связках,
      – отметили организаторы выступления.

      Кроме этого, участники Stone Sour заказали 48 бутылок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большую бутылку шведской водки и энергетические напитки без сахара. Дополнять напитки музыканты будут бананами, овощной нарезкой, вяленой говядиной, орехами, изюмом и медовыми кукурузными хлопьями. Список обязательных продуктов завершили три вида молока – миндальное, кокосовое и натуральное коровье.

      Кто такие Stone Sour?
      Популярная американская группа Stone Sour образовалась в 1992 году, но пять лет назад сайд-проект участников Slipknot – Кори (вокал) и Джоэла (ударные) – внезапно прекратил деятельность и держал паузу до начала 2000-ых. Благодаря славе Slipknot, группа набирает новые обороты. Результаты впечатляют: треки "Get Inside" (2003), "Inhale" (2004), и "30/30-150" (2006) получили номинации на Grammy в категории "Лучшее метал-исполнение", а сама команда регулярно собирает полные залы в Европе и США.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка
      Источник: 24 канал
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