Группа Massive Attack показала прогулку по Киеву на черно-белых фото
Знаменитая британская группа Massive Attack выступила в Киеве 26 июля в рамках фестиваля UPark Festival.
Через несколько дней после концерта лидер группы Роберт Дель Ная опубликовал в Instagram кадры, которые он сделал во время прогулки по Киеву.
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Все фото Дель Ная черно-белые, на них изображены Крещатик, Майдан Незалежности, Андреевский спуск, сквер возле Золотых ворот.
Кто такие Massive Attack?
Один из самых влиятельных коллективов мировой электронной сцены. В дискографии Massive Attack пять студийных альбомов, несколько EP, альбом ремиксов и сборник хитов. Участники группы часто сотрудничают с другими популярными музыкантами как соавторы, продюсеры и авторы ремиксов отдельных композиций.