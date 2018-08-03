Группа Massive Attack показала прогулку по Киеву на черно-белых фото

Знаменитая британская группа Massive Attack выступила в Киеве 26 июля в рамках фестиваля UPark Festival.

Через несколько дней после концерта лидер группы Роберт Дель Ная опубликовал в Instagram кадры, которые он сделал во время прогулки по Киеву.

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Все фото Дель Ная черно-белые, на них изображены Крещатик, Майдан Незалежности, Андреевский спуск, сквер возле Золотых ворот.

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:31 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:30 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 25 Лип 2018 р. о 12:32 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:06 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:07 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 1 Сер 2018 р. о 3:09 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:53 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:53 PDT

Допис, поширений Robert Del Naja (@robert3delnaja) 2 Сер 2018 р. о 2:54 PDT

Кто такие Massive Attack?

Один из самых влиятельных коллективов мировой электронной сцены. В дискографии Massive Attack пять студийных альбомов, несколько EP, альбом ремиксов и сборник хитов. Участники группы часто сотрудничают с другими популярными музыкантами как соавторы, продюсеры и авторы ремиксов отдельных композиций.